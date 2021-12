Amaranto: grão que ajuda a combater o colesterol

Consumido na região do Peru desde o tempo dos incas, o amaranto é um arbusto com flores grandes com duas vezes mais proteínas que o trigo comum. Ele tem uma quantidade maior de proteína de alto valor biológico e também uma grande quantidade de cálcio, de ferro e de zinco. Além disso, possui uma quantidade de fibra bastante alta. O amaranto passou a ser estudado a partir dos anos 60 em vários locais no mundo.

Pesquisadores da Faculdade de Nutrição da USP conseguiram comprovar em um estudo feito com hamsters durante dois meses, em 2005, que o amaranto reduz os níveis do colesterol total do sangue, ou seja, a gordura que vai formar placas nas veias e artérias.

O valor nutricional do grão também é comparável ao valor nutricional do leite, tornando-se ideal para crianças e mulheres em fase de gestação e lactação.

Como consumir o amaranto? A semente, quando aquecida, estoura como pipoca e vem sendo utilizada para a criação de barras de cereal, granola e até salgadinhos.

