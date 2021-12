Amamentação traz benefícios para a estética

Após o ganho de peso na gestação, a volta a forma pode levar um tempo e a amamentação tem um papel crucial nisso já que, consome até 800kcal por dia da mãe, o que auxilia no emagrecimento saudável. Quanto ao mito de que os seios caem por conta da amamentação, estudos mostram que essa condição na maioria das vezes não acontece, o que ocorre é uma maior insegurança da mãe por conta das mudanças corporais que ocorreram durante a gestação.

Muitas vezes as mulheres não amamentam com medo de os seios "caírem" por conta do ato. O que deve ser feito é uma conscientização da importância para a saúde do bebê e da mãe com esse ato de amor. Por aumentar o gasto calórico, muitas vezes, alguns nutrientes como as proteínas são utilizados como fonte de energia podendo levar a uma flacidez mas, nada que uma dieta equilibrada e a prática de atividade física não resolvam.

adblock ativo