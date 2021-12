Amamentação é essencial para a saúde do bebê

Estudos demonstram que principalmente na primeira hora de vida, o aleitamento é importantíssimo para reduzir a mortalidade neonatal. O leite materno é rico em colesterol, nutriente essencial para o recém-nascido, já que é indispensável para o desenvolvimento do sistema nervoso. Além disso, a quantidade de gordura aumentada é essencial para o ganho de peso dos bebês, principalmente nos primeros quatro meses de vida.

Vários benefícios do aleitamento materno são conhecidos e estudos recentes provam isso. Investigadores da Brown University (EUA) mostraram que o leite materno é capaz de incrementar em até 30% o desenvolvimento cerebral dos bebês que são alimentados exclusivamente como o leite materno pelo menos por três meses, comparados aos que só tomam fórmulas de leite ou combinações de fórmula com o leite materno.

A duração do período de amamentação parece ter, também, uma importância no desenvolvimento cerebral: os bebês que foram alimentados com o leite materno ao longo de mais de um ano revelaram um cérebro mais evoluído do que os amamentados por um período inferior, em particular nas áreas associadas à função motora.

Um estudo deste ano publicado na JAMA Pediatrics, com 1312 gestantes, realizou testes cognitivos nas crianças quando tinham de 3 a 7 anos de idade. De acordo com o estudo, as crianças que foram amamentadas durante mais tempo obtiveram as maiores pontuações em um teste de vocabulário feito quando tinham três anos de idade. Elas também se saíram melhor em um teste de inteligência verbal e não verbal aos sete anos. A pesquisa mostrou que cada mês a mais de amamentação aumentou progressivamente a pontuação das crianças nesses testes.

Benefícios para a vida toda

Estudos demonstram que adultos que foram amamentados quando bebês têm menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, disfunções neurológicas e câncer. A incidência de diarréias aumenta a partir do final do primeiro ano de idade e bebês que foram alimentados exclusivamente com o leite materno têm uma menor chance de ter a doença.

O leite materno é rico em Imunoglobulinas A que auxiliam na proteção do recém-nascido contra doenças respiratórias, diminuindo os fatores inflamatórios. Somente o leite materno pode proteger o bebê contra essas doenças pois suas substâncias são naturalmente essenciais para ele, diferente de fórmulas e outros tipos de leite que podem até causar alergias.

