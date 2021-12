Alterações na flora vaginal favorecem a candidíase

A flora vaginal é repleta de microorganismos que contribuem para a sua saúde. Entre eles os lactobacillus, os quais produzem ácido lático protegendo a vagina contra micróbios oportunistas no trato gastrointestinal e conservando um ph mais ácido. Além disso, produzem bacteriocinas capazes de inibir a adesão de microorganismos patogênicos às células epiteliais da vagina. Entretanto alguns fatores, como uso de antibióticos que podem alterar a microbiota normal desse local, propicia o desenvolvimento de vaginoses.

Essa alteração pode provocar por exemplo um aumento de leveduras (fungos) como a Candida albicans, que já habita naturalmente a vagina. Essa infecção é conhecida por candidíase e pode afetar tanto homens como mulheres. Normalmente, ela está associada a uma queda na imunidade, uso de antibióticos, anticoncepcionais, imunossupressores e corticóides, ou mesmo à gravidez, diabetes, alergias e ao HPV. Seu diagnótico é feito pelo exame clínico ginecológico, laboratorial e pelo exame de Papanicolau.

Os sintomas mais comuns nas mulheres são coceira na vagina e no canal vaginal, corrimento branco em grumos, ardor local e ao urinar e, dor durante as relações sexuais. Já nos homens ocorrem pequenas manchas vermelhas no pênis, edema leve, lesões em forma de pontos e coceira. O tratamento é realizado via oral com antimicóticos e pomadas antifúngicas de uso local. É recomendado evitar o consumo de bebidas alcoólicas, fumar e usar roupas justas. Alimentos ricos em carboidratos de alto índice também devem ser evitados já que os fungos proliferam com esse nutriente.

