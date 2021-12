Alimentos funcionais

Alimento funcional é aquele que, além das funções nutricionais básicas, também acarretam benefícios a saúde, podendo, inclusive, serem consumidos sem controle médico. São eles: peixes, cereais integrais como aveia, centeio, cevada, farelo de trigo; leguminosas, como soja, feijão, ervilha; hortaliças com talos e frutas com casca, leites fermentados, iogurtes e outros produtos lácteos fermentados.

Veja os benefícios que cada um pode trazer para sua saúde e para sua dieta:

Betacaroteno - Presente na cenoura, abóbora, mamão, manga, damasco, espinafre e couve, eles ajudam a diminuir o risco de câncer.

Isoflavonas - Presentes na soja e seus derivados, ajudam a amenizar os sintomas da menopausa.

Licopeno - Presente no tomate, beterraba e pimentão, ajudam a reparar os danos provocados pelos radicais livres que alteram o DNA das células e desencadeiam o câncer.

Ômega 3 - Presente nos peixes de água fria, como salmão e truta, ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos e do colesterol total do sangue, reduzindo os riscos de doenças cardiovasculares.

Flavonoides - Presente no suco natural de uva e vinho tinto, no café, chá verde, chocolate e própolis, ajudam a diminuir o risco de câncer, pois atuam como antiflamatórios.

Probióticos - Presente nos iogurtes e leites fermentados, ajudam no equilíbrio da flora intestinal.

Chá do Sol - o novo composto de ervas naturais vem se revelando um grande aliado das dietas de emagrecimento. O Chá do Sol ganhou esse nome devido ao modo como as ervas são esterilizadas, utilizando a técnica de Radiação Gama, que livra o produto de oferecer riscos à saúde. Segundo os fabricantes do chá, é um método que não provoca nenhum problema toxicológico ou nutricional.

O composto tem mil e uma funções: desintoxica, desincha, acelera o metabolismo, baixa à ansiedade e queima gorduras do corpo. Basta ferver 1 litro de água, e acrescentar 5 colheres (sopa) do chá. Cobrir por dez minutos e tomar 1 xícara (chá) meia hora antes das principais refeições.

É feito a partir da mistura das seguintes ervas:

CHÁ VERDE - diurético e combate o colesterol

PORONGABA - diurético, depurativo urinário e elimina o ácido úrico

SENA DA ÍNDIA - laxativo e purgativo

CENTELHA ASIÁTICA - combate a má circulação, afecções cutâneas e é estimulante cutâneo.

BARDANA ASIÁTICA - desintoxicante, combate acne e é depurativo.

CASTANHA DA ÍNDIA - combate varizes, má circulação, fortalece as veias e artérias e ajuda a prevenir o derrame

GINKGO BILOBA - combate os radicais livres e aumenta e oxigena a circulação cerebral

CHAPÉU DE COURO - combate as doenças renais e o reumatismo e é um fortalecedor natural do fígado

CANA DO BREJO - anti-inflamatório, auxilia nos problemas da bexiga, rins, uretra e próstata

BANCHÁ CHINÊS - digestivo, combate o colesterol

ALECRIM - é calmante e antidepressivo

ERVA DE SÃO JOÃO - calmante e antidepressivo

CAVALINHA - diurético, elimina o ácido úrico, ativa a circulação sanguínea e combate a hipertensão.

