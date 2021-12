Alimentos diet e light são essenciais para o emagrecimento?

O consumo em excesso de um produto que contém menos calorias com relação ao original pode desencadear um aumento do consumo desse alimento, resultando em um aumento do consumo calórico e em um possível acúmulo de gordura. O importante é sempre analisar o rótulo nutricional para ver a disposição dos nutrientes e o valor calórico. Inclusive é recomendação da Anvisa que todos os alimento diet contenham no rótulo a frase "consumir preferencialmente sob a orientação de médico ou nutricionista".

Muitas vezes alimentos diet tem mais gorduras ou sódio do que os "normais". Um exemplo é o sorvete light que tem menos calorias e carboidratos mas, concentra mais do que o dobro de sódio. Alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais são mais indicados para emagrecer. Além de uma boa hidratação e a prática de atividade física.

Diferenças

Nem sempre os alimentos diet tem poucas calorias. Por exemplo, um chocolate diet muitas vezes tem mais gordura e calorias do que o chocolate normal. Alimentos light costumam ter mais conservantes para que a data de validade seja próxima a de uma alimento "normal" e, essa concentração mais alta de conservantes pode causar prejuízos para o organismo, principalmente hepáticos.

Nos últimos 10 anos, o consumo desses alimentos subiu 800% no Brasil. Um estudo realizado pelo Instituto Latin Panel, divulgado pela Associação Brasileira das Índústrias de alimentos dietéticos, mostrou que cerca de 35% dos lares brasileiros consomem esses alimentos.

Produtos light não são milagrosos e para o emagrecimento saudável o ideal é uma dieta bem equilibrada rica em frutas, verduras e legumes e evitar gorduras e açúcares em excesso.

