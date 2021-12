Alimentos com betacaroteno mantêm o bronzeado da pele

Que tal manter o bronzeado característico do verão por meio de um método saudável para a pele e para o estomago? Basta recorrer a alimentos ricos em betacaroteno, substância que se transforma em vitamina A, que favorece o bronzeado conquistado com o sol. São eles cenoura, abóbora, batata doce, manga, laranja, papaia, brócolis, espinafre, pimentão, tomate, entre outros.

Além de reforçar o bronzeado e proteger a pele contra os raios ultravioletas, alimentos com betacaroteno aumentam a imunidade, favorecem a visão e fortalecem as unhas. Mas não basta consumir esses alimentos dois dias antes de ir à praia. Os efeitos benéficos do betacaroteno só costumam surgir depois de 10 a 12 semanas de consumo regular.

Sempre vale a pena recomendar: não adianta nada os cuidados alimentares se houver uma exposição excessiva da pele ao sol. O ideal é se expor aos raios solares até às 10 horas da manhã e às 16 horas da tarde. E sempre fazer uso do filtro solar.

