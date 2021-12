Alimentos certos ajudam organismo a funcionar bem

Alguns tipos de alimentos possuem propriedades nutricionais importantes para o bom funcionamento do organismo, por isso devem ser consumidos diariamente. Confira quais são esses alimentos e os seus substitutos para ter uma alimentação mais variada:

Espinafre - Rico em Ômega-3 e folatos ajuda a reduzir o risco do aparecimento de doenças cardíacas, derrame e osteoporose. O espinafre possui luteína, que ajuda a prevenir a degeneração macular, problema da retina muito comum em idosos. O ideal é consumir uma xícara de espinafre fresco ou 1/2 xícara dele cozido. Pode ser substituído por couve ou alface romana.

Iogurte - A fermentação do leite origina milhões de probióticos, que são bactérias benéficas que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico e previnem o aparecimento de câncer de cólon. Nem todos os iogurtes contêm probióticos, portanto verifique no rótulo antes de adquirir. O ideal é consumir uma xícara por dia.

Cenoura - Frutas e legumes amarelos e alaranjados são fontes de carotenóides, que reduzem alguns tipos de câncer, combatem inflamações como asma e bronquite e a artrite reumatóide. A cenoura é muito fácil de preparar e contém poucas calorias. O ideal é consumir 1/2 xícara de cenoura por dia, pode ser em saladas, sucos, sopas, tortas, bolos, etc. Pode ser substituída por abóbora, manga, batata doce e pimentão amarelo.

Feijão Preto - Todos os feijões trazem efeitos benéficos ao coração, porém o preto ajuda a melhorar a sua capacidade, pois contém um antioxidante com efeitos positivos no funcionamento cerebral. O feijão é rico em proteínas e fibras, auxiliando o trabalho do intestino. Pode ser substituído por lentilha, fava, ervilha e outros feijões. Quando consumido com arroz, torna-se um alimento completo em proteínas.

Nozes - São alimentos ricos em ômega-3, possuem mais polifenóis do que o vinho tinto e mais proteínas do que a carne de frango. O ideal é consumir sete nozes por dia. Pode ser substituído por amêndoas, amendoim, castanhas e avelã.

Aveia - A aveia é essencial ao nosso dia-a-dia. Rica em fibras solúveis ajuda a reduzir o colesterol ruim, previne doenças do coração e melhora a trânsito intestinal. Além disso, é rica em carboidratos e proteínas. O ideal é consumir uma xícara de aveia por dia em iogurtes, saladas, com frutas, etc. Pode ser substituída por quinua, sementes de linhaça e arroz selvagem.

adblock ativo