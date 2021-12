Alimentos auxiliam na prevenção da trombose

A trombose atinge principalmente pessoas com idade superior a 40 anos. Estão no grupo de risco mulheres que utilizam pílulas anticoncepcionais, apresentam histórico familiar da doença, abortos recorrentes, eclâmpsia, obesidade, tabagismo e alcoolistas. O tratamento adequado deve ser prescrito por um médico e muitas vezes com o uso de medicamentos. A alimentação auxilia na prevenção da trombose, pois pode melhorar a circulação sanguínea.

Alimentos ricos em vitamina C (cítricos e frutas vermelhas) e flavonóides (frutas vermelhas, cebola roxa) são antioxidantes e fortalecem as paredes dos vasos, reduzem a fragilidade e o extravasamento de sangue. Os peixes de água fria, a linhaça e a chia contém ômega-3 que evitam a formação de coágulos e aumentam a fluidez sanguínea. O ban-chá acentua a eliminação de toxinas e melhora a circulação.

O ideal é evitar alimentos ricos em vitamina K, pois ela altera o sistema de coagulação, portanto, vegetais verdes escuros e miúdos devem ser consumidos com cautela. Os industrializados, sal e embutidos também devem ser evitados, pois são ricos em sódio e comprometem a saúde da circulação sanguínea.

adblock ativo