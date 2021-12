Alimentos antiinflamatórios ajudam no combate a acne

Uma boa higiene da pele e o uso indicado por um dermatologista de cremes e géis são necessários para o tratamento, mas a alimentação também entra como coadjuvante, pois a acne é uma condição inflamatória e, alimentos e ativos antiinflamatórios são indicados.

Dietas ricas em gordura e açúcar aumentam a inflamação, ao contrário de dietas ricas em fibras, gorduras insaturadas e carboidratos complexos. Posto isso, um maior consumo de frutas, verduras, legumes, peixes, integrais e oleaginosas é fundamental.

A P. acnes produz enzimas envolvidas na inflamação que é atenuada pelo consumo de alimentos ricos em ômega-3, como o peixe, a linhaça e a chia. Os probióticos auxiliam na saúde intestinal e impedem que bactérias "ruins" se instalem. Estudos demonstraram que pessoas com acne tem menos zinco, que pode ser encontrado no germe de trigo, castanha do pará e carnes em geral. Outro mineral importante é o selênio que por ter ação antioxidante, melhora o aspecto da acne e pode ser encontrado também na castanha do pará. Com relação às vitaminas, as mais importantes para esse quadro são: A, B5 e B6.

O nutricionista é peça chave na melhor escolha e distribuição desses nutrientes na dieta e, se necessário, indica uma suplementação que ajude no tratamento desse quadro.

