Alimento gorduroso provoca sensações semelhantes a maconha

Está mais do que provado que gordura faz mal à saúde e engorda. Mas não se pode negar que alimentos gordurosos são deliciosos e uma tentação difícil de resistir. Porém, tais alimentos devem ser mesmo evitados, principalmente agora que cientistas descobriram porque eles são tão irresistíveis. A gordura presente nesses petiscos libera substâncias chamadas endocanabinoides, que são parecidas com a da maconha e provocam sensação de prazer, mas comprometem a saúde.

Os endocanabinoides são um grupo de moléculas envolvidas em vários processos fisiológicos, como o apetite, a memória, o estado de ânimo e a sensação de dor. No estômago, eles têm uma participação importante no controle do consumo das gorduras.

Como estes compostos atuam tanto no cérebro como no resto do organismo, está sendo pesquisado seu potencial no tratamento de doenças e dependências. Durante o estudo, quando roedores consumiam um produto gorduroso, um grupo de células em seus intestinos começava a produzir endocanabinoides, o que não aconteceu quando consumiram açúcares e proteínas

Atualmente, as gorduras estão amplamente acessíveis, o que provocou um aumento dos números de casos de obesidade, diabetes e câncer. A descoberta, feita por pesquisadores da Universidade da Califórnia, que publicaram um estudo na revista "Proceedings of the National Academy of Sciences", pode criar mecanismos para diminuir o consumo de gorduras.

