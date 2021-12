Alimentação rica em fibras combate a TPM

A Tensão Pré Menstrual é um dos problemas que mais atingem as mulheres. As alterações hormonais que precedem o ciclo menstrual podem provocar aumento de apetite, inchaço, irritabilidade, alterações de humor e dores de cabeça. Porém, é possível amenizar os efeitos da TPM com a alimentação correta.

Alguns alimentos conseguem liberar o excesso de estrogênio, que é o hormônio que ocasiona esses sintomas. Durante esse período, o ideal é consumir alimentos com fibras. São bem-vindos frutas, verduras e grãos integrais como a linhaça. Uma colher de sopa do grão pode ser adicionada a iogurtes e saladas.

Durante a TPM deve-se reduzir o consumo de cafeína e álcool. A cafeína existente no café e chocolate aumenta a ansiedade e a variação de humor. Já o álcool pode provocar fadiga e irritabilidade.

Como nesse período o corpo tende a reter mais líquidos, o ideal é diminuir a ingestão de sal e incrementar o cardápio com alimentos que agem como diuréticos. No caso, a recomendação é que se incluam no cardápio folhas verdes escuras como o agrião e a escarola que ajudam na diminuição de líquidos.

