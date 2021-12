Alimentação melhora a imunidade do organismo

De acordo com a Organização Mundial da Saúde em média 30% da população apresenta alergias. No inverno essas pessoas sofrem com essa mudança climática que favorece o aumento das alergias respiratórias. Além disso, especialistas afirmam que quando as vias respiratórias são atingidas por um ar mais frio há uma redução da produção de anticorpos protetores.

O sistema imune tem como função manter a integridade do nosso organismo defendendo-o de agentes infecciosos que existem no ambiente (bactérias, fungos, vírus, parasitas e corpos estranhos) e que podem causar doenças. Toda resposta imunológica envolve o reconhecimento do antígeno e uma resposta dirigida à eliminação do mesmo. É somente durante o primeiro ano de vida que ocorre o amadurecimento do sistema imune. A amamentação tem fundamental importância na maturação do sistema imune da criança, pois o leite materno é rico em anticorpos.

A nutrição tem papel crucial no bom funcionamento do sistema imune. Essa relação harmoniosa é chamada de imunonutrição. Dentre os nutrientes mais estudados na imunonutrição estão a glutamina, Omega-3, vitaminas (C, E, complexo B), minerais como zinco, magnésio, selênio e cobre e; antioxidantes como os flavonóides e o chá verde. Alguns alimentos são ricos nesses nutrientes: peixes, cítricos, vegetais verdes escuros, carnes magras, castanhas e frutas vermelhas (framboesa, morango, mirtilo, amora, cranberry e ameixa vermelha). O ideal é acrescentá-los à dieta.

