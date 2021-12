Alimentação influencia na queda de cabelo

No homem essa queda inicia-se na puberdade, assim permanencendo até os 40 anos, a não ser que devido alguns fatores como a genética ocorra uma posterior queda. Outros fatores podem provocar a queda de cabelo, tanto em homens como em mulheres, como uso excessivo de química (tinturas), patologias e deficiências ou excessos nutricionais.

O cabelo é composto de ferro, cobre, magnésio, zinco, iodo, silício, cálcio e 20 tipo de aminoácidos como a cistina, serina, glicina e arginina, proteínas e lipídios.

A ingestão protéica, advinda de ovos, leite e derivados e carnes, é essencial para fornecer os aminoácidos essenciais para a saúde capilar. Com relação às gorduras o ômega-3 e 6 são necessários, por exemplo castanhas e peixe. Vitaminas do complexo B participam como co-fatores enzimáticos regulando a ação de hormônios necessários para o crescimento capilar.

Assim como a vitamina C, zinco, cobre, silício e magnésio que também são peças-chaves na saúde do cabelo. Para um melhor resultado o ideal é uma análise laboratorial a fim de apontar as possíveis deficiências ou excessos e adequar a alimentação por meio de uma dieta indicada por um nutricionista.

adblock ativo