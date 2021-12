Alimentação dos pais innfluencia na saúde dos filhos

Um estudo recente (de 2012) da nutricionista Luciana Lorenzato consistiu na aplicação do questionário de alimentação da criança (QAC) em 150 mães que aguardavam em consultas médicas em postos de saúde de Ribeirão Preto.

Foi analisado que 80% das crianças estavam com o peso adequado e 17,3% acima do peso (sendo 11,3% sobrepesos e 6% obesos) e 69,9% das mães estavam com o peso adequado e 23,3% acima do peso (sendo 17,9% sobrepesas e 8% obesas).

Foi observada uma correlação positiva entre os fatores de percepção de responsabilidade dos pais, peso da criança, restrição de alimentos e monitoramento, com o IMC dos filhos. Muitos pais se utilizam do recurso de alimentos doces ou gordurosos pelo fato da criança não gostar de certos alimentos.

Algumas pesquisas indicam que é necessário oferecer de 12-15 vezes o alimento até a criança decidir experimentá-lo. Isso deve ser feito de forma natural sem pressionar a criança. Às vezes o simples fato dela ajudar na escolha dos vegetais e frutas estimula o prazer em comer os alimentos mais nutritivos.

adblock ativo