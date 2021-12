Alho-poro é rico em vitaminas A e C

Da família do alho e parente próximo da cebola, mas com sabor mais suave, essa hortaliça é rica em vitaminas A e C, cálcio, fósforo e potássio. Os benefícios que traz para a saúde do organismo são importantíssimos, já que tem propriedades antiflamatórias, antibacterianas e anticancerígenas.

Para conservar essas propriedades, o ideal é consumi-lo cru, em saladas e patês, mas também pode ser cozido, como ingrediente de sopas, massas, tortas, ou como acompanhamento de carnes brancas como as aves e os peixes.

Também conhecido como alho-porro, outra vantagem dessa hortaliça é que ela quase não possui calorias e fornece grande quantidade de minerais e fibras. Tal como as cebolas, o alho-poró pode ajudar a reduzir o colesterol, além de ser um ótimo alimento desintoxicante por estimular as enzimas do fígado a fazerem a desintoxicação de xenobióticos, que são substâncias tóxicas ao organismo.

O alho poro é contra indicado para pessoas que sofrem de pressão baixa, insuficiência renal e hipertireoidismo, devido a sua alta quantidade de potássio.

