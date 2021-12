Alho e cebola podem reduzir a formação de pedras na vesícula

Se você sofre com a chamada cólica biliar, sintoma típico de quem tem pedra na vesícula, uma novidade pode ajudar a resolver esse mal-estar. Um estudo indiano publicado no periódico British Journal of Nutrition constatou que o consumo de alho e cebola pode ajudar a reduzir a formação da pedra na vesícula, combatendo a dor.

Pesquisa realizada com roedores mostrou que o alho e a cebola aumentam a produção de duas enzimas responsáveis por derrubar naturalmente os níveis de colesterol, principal fator na formação das pedras na vesícula.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas compararam dois grupos de cobaias. Nos animais alimentados com maior quantidade desses alimentos houve uma redução de até 30% na incidência dos cálculos na vesícula.

Entre os fatores que podem ocasionar o maior desenvolvimento desse problema estão a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo.

