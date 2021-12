Alfarroba é rica em antioxidantes

A alfarroba é o fruto da Alfarrobeira (Ceratonia Sliqua. L) e está sendo utilizada como um substituto do cacau, principalmente por ter sabor e odor similar e por não conter os compostos estimulantes dele: a cafeína e a teobromina. É cultivada há muito tempo nos países do Mediterrâneo e é rica em açúcares e polifenóis, sendo a forma de goma ou pó as mais utilizadas para consumo.

Por ser rica em fibras, ácidos fenólicos e polifenóis, tem potencial benéfico para o metabolismo do colesterol, melhora da digestão, na utilização de gorduras, como antioxidante e na regulação dos níveis séricos de glicose. Contém ainda cálcio, ferro, magnésio, zinco, vitamina A, B1 e B2.

Os polifenóis mais encontrados na alfarroba são os flavonóides. Muitas doenças são decorrentes de um alto estresse oxidativo e por ser rica em antioxidantes a alfarroba diminui os níveis de radicais livres reduzindo esse estresse.

Estudos demonstram que seu poder antioxidante é semelhante ao azeite e melhor do que o vinho. Não contém glúten e por isso pode ser uma alternativa para os celíacos. Pela quantidade elevada de fibras ajuda no bom funcionamento intestinal e no controle dos níveis de colesterol.

