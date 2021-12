Alergias alimentares podem ter início ainda na infância

Alergia alimentar é um grave problema de saúde pública que atinge pessoas de todas as idades. Consiste em uma reação adversa com uma resposta imune específica relacionada a Imunoglobulina e que ocorre depois da exposição a um tipo de alimento. Essa alergia pode vir desde a infância por inúmeros fatores, como por exemplo o desmame precoce e a introdução de alimentos sólidos. Crianças com alergias alimentares são de duas a quatro vezes mais propensas a terem asma, dermatite atópica e outras doenças respiratórias.

A recomendação é que a introdução de alimentos mais alergênicos como leite e derivados, castanhas e amendoim, crustáceos, ovos, trigo e chocolate seja feita gradativamente. Caso haja a presença de sintomas alérgicos deve haver a retirada desse alimento e depois a reintrodução gradativa. As alergias alimentares podem gerar ansiedade e diminuir a qualidade de vida da pessoas afetada e de seus familiares de acordo com estudos.

Algumas pessoas podem apresentar sintomas graves decorrentes da alergia como a anafilaxia, ou seja, uma reação alérgica muito forte causando extrema falta de ar e se não tratada rapidamente pode levar à óbito. Sintomas como urticárias, faltas de ar, alterações e desconfortos gastrointestinais e ansiedade devem ser levados em conta no diagnóstico. O melhor a fazer é uma consulta com o médico para ver se há a necessidade de terapia medicamentosa e, com o nutricionista para ajudar com a dieta.

