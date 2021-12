Adolescentes comprovam danos de redes sem fio a plantas

Cinco adolescentes de 15 anos da Escola Hjallerup, na Dinamarca, comprovaram que ondas de redes sem fio fazem mal às plantas. Elas utilizaram dois roteadores wi-fi emitindo o mesmo tipo de radiação, como um telefone celular comum. Durante os 12 dias do experimento, muitas das sementes colocadas perto dos roteadores escureceram e morreram.

Seis bandejas contendo as sementes de agrião foram colocadas em um quarto sem um roteador wi-fi e seis bandejas em outra sala ao lado de dois roteadores sem fio. As meninas começaram a experiência depois de perceberem que quando eles dormiam com seus telefones celulares perto de suas cabeças tinham dificuldade de concentração no dia seguinte.

O experimento das adolescentes aumenta os temores de que a radiação wi-fi também pode estar tendo um efeito sobre o corpo humano e vão dar peso a pais e professores que fizeram campanha para eliminar roteadores sem fio das escolas.

Há três anos, outro experimento na Holanda mostrou que as árvores que foram plantadas nas proximidades de um roteador sem fio sofreram com danos no caule e folhas morrendo.

