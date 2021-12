Adolescente de 17 anos faz 1ª cirurgia de redução de pênis

Um adolescente de 17 anos, que teve sua identidade preservada, sofreu a primeira cirurgia de redução pênis do mundo. A informação foi divulgada no Journal of Sexual Medicine e tem grande repercussão nos portais de notícias mundiais nesta quinta-feira, 12.

Com dificuldades para ter relações sexuais ou praticar esportes competitivos, o adolescente procurou o urologista Rafael Carrion, da Universidade do Sul da Flórida, com um pedido insólito: "Doutor, o senhor pode diminuir meu pênis?"

O órgão sexual do garoto tinha, quando flácido, quase 18 centímetros de comprimento e uma circunferência de quase 26 centímetros. Em declarações a sites estrangeiros, o cirurgião descreveu o órgão como uma bola de futebol americano.

O cirurgião encarregado de tratar o adolescente, Rafael Carrion, urologista da Universidade do Sul da Flórida, disse MailOnline: "Chega um momento na carreira de cada urologista que um paciente faz um pedido tão raro e impossível de compreender que toda a formação se rompe e folhas o médico fala.

O cirurgião analisou a literatura médica, mas não encontrou precedente sobre a redução. Mesmo assim a cirurgia, utilizando uma técnica usada em outros tipos de doenças, foi feita pela equipe do Dr. Carrion, retirando dois segmentos de tecido das laterais do pênis.

adblock ativo