Adolescente assintomática testa positivo para coronavírus em São Paulo

A menina de 13 anos que está sendo monitorada pelo Ministério da Saúde após ida a Itália teve contraprova positiva para presença de coronavírus, contudo, segundo o órgão a situação não preenche definição de caso para Covid-19. A informação foi publicada nesta quinta-feira, 5, pelo órgão, através de conta oficial no Twitter.

A situação, que foi classificada como atípica pelo Ministério, não será somada aos casos confirmados por conta do seu caráter assintomático.

"Segundo critérios técnicos, embora tenha confirmado a presença do vírus, um portador assintomático não cumpre a definição de caso, o que incluiria febre associado a mais um sintoma respiratório. Portanto, esse não será somado aos casos confirmados do #coronavírus no Brasil", explicou a postagem.

A menina examinada é uma estudante que ficou internada em um hospital nas Montanhas Dolomitas, nos Alpes Italianos, por conta de uma artroscopia no joelho. Como o caso de contágio não será contabilizado, o Brasil permanece, oficialmente, com 3 casos confirmados e 531 suspeitos.

SITUAÇÃO ATÍPICA - Contraprova de adolescente de SP dá positivo, mas não preenche definição de caso para COVID-19 #coronavírus — Ministério da Saúde (@minsaude) March 5, 2020

Sem qualificar novo caso, Brasil🇧🇷 permanece com 3 confirmados e 531 suspeitos são monitorados pelo @minsaude. Outros 315 casos já foram descartados por exame laboratorial. Confira nota completa no Portal Saúde https://t.co/o5b1t3JjcI — Ministério da Saúde (@minsaude) March 5, 2020

Segundo critérios técnicos, embora tenha confirmado a presença do vírus, um portador assintomático não cumpre a definição de caso, o que incluiria febre associado a mais um sintoma respiratório. Portanto, esse não será somado aos casos confirmados do #coronavírus no Brasil. — Ministério da Saúde (@minsaude) March 5, 2020

adblock ativo