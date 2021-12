Acupuntura auxilia tratamento para a depressão

Após ser diagnosticada com fibromialgia, em fevereiro do ano passado, a professora Nereida Santos, de 41 anos, começou a lutar contra as fortes dores que a impossibilitavam de realizar atividades do dia a dia, que contribuíram para o desenvolvimento de um quadro de depressão. De lá para cá, além de ser acompanhada por uma série de especialistas, como neurologista e psiquiatra, Nereida encontrou o tratamento ideal para o corpo e a mente: a acupuntura.

Atualmente, ela realiza sessões duas vezes por semana e consegue levar a vida sem dores, com menos episódios de instabilidade no humor e nas emoções. "Não deixo de tomar remédios, mas o que me sustenta é a acupuntura. Às vezes, chego na sessão com dificuldades de me locomover e já saio rindo. Ela tem interferência direta na melhora do humor", revela.

A professora é atendida pelo médico acupunturista Walter Viterbo, presidente do Colégio Médico de Acupuntura da Bahia. Segundo ele, a técnica milenar possui dois mecanismos de ação: o primeiro renova o local onde a agulha é inserida, ao criar uma inflamação e provocar uma reação do corpo; e o segundo acontece quando o organismo libera na corrente sanguínea alguns neurotransmissores - com destaque para a endorfina e a serotonina - que estão diretamente relacionados com a dor e a compensação do prazer.

"Quando você faz acupuntura, a produção destas substâncias faz as pessoas terem um pouco mais de equilíbrio na sua produção hormonal, causando uma sensação de alegria e bem-estar. Por isso que a acupuntura é útil para tratar problemas de estresse, além de quadros de dor, rinite alérgica, TPM, insônia e outras alterações emocionais", explica o médico.

Agulhas x remédios

Segundo o especialista, pacientes diabéticos, hipertensos, que tenham dor intensa ou depressão devem utilizar a acupuntura de forma associada aos medicamentos. Entretanto, as tradicionais agulhas podem substituir os remédios de forma parcial ou total.

Nereida conseguiu superar quadro de depressão com sessões de acupuntura (Foto: Acervo Pessoal)

"A acupuntura reduz a necessidade do uso de medicamentos e de suas consequências. Entretanto, para que aconteça a redução ou a retirada progressiva, é necessário o acompanhamento de um médico especialista, como o psiquiatra", ressalta Viterbo.

Um recente estudo publicado no Jornal Americano de Psiquiatria revelou que o tratamento com eletroacupuntura (que utiliza agulhas e estímulos elétricos) se mostrou mais eficaz do que a Fluoxetina (medicamento para a depressão) na capacidade de regular o Fator Neurotrófico derivado do Cérebro, que é menor em pacientes deprimidos.

Outra pesquisa realizada na Universidade de Pequim, denominada "A experiência clínica - Efeitos da Eletroacupuntura em Traços de Personalidade na depressão: um estudo controlado randomizado (2013)" comparou os efeitos antidepressivos da acupuntura e da Paroxetina. Os resultados mostraram que, após 24 semanas, houve melhora significativa entre os 60 pacientes, tanto os que utilizaram o medicamento quanto os que passaram pelas sessões.

Além de equilibrar as emoções, o estímulo das agulhas também desencadeia efeitos de caráter analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular, além de afetar os sistemas endócrino e imunológico.

"Senti uma grande melhora não só em relação à depressão mais profunda, mas nos momentos em que eu não estava conseguindo reagir para tomar decisões simples, como uma ligação, porque o estado depressivo causa letargia. A partir do trabalho em alguns pontos específicos do corpo, passei a ter ânimo para tomar decisões", completa Nereida.

