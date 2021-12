Ácidos graxos tem efeito benéfico na atividade física

Os ácidos graxos são os componentes estruturais das gorduras e dividem-se em saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Esse último conseguimos somente por meio da alimentação e são os famosos ômegas (3,6 e 9). Existem evidências que esses ácidos graxos possam ter efeitos positivos nos atletas e esportistas já que por fazerem parte da estrutura das membranas celulares possuem efeitos antiinflamatórios.

As gorduras suprem entre 30-80% de energia para atividade física, dependendo do estado nutricional, da intensidade e da duração do exercício. O exercício aeróbico regular com intensidade moderada aprimora a capacidade do corpo de recrutar as gorduras intramusculares para geração de energia, poupando as reservas de açúcar (glicogênio).

Para um resultado ótimo o ideal é a união do trabalho do educador físico e do nutricionista.

adblock ativo