Achado na Bahia primeiro inseto fêmea com pênis

Um inseto fêmea que possui pênis foi descoberto no Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais e Tocantins, afirmam cientistas japoneses. Segundo eles, está é a primeira vez que um animal fêmea com órgão masculino foi identificado por pesquisadores.

Por outro lado, os insetos machos são penetrados pela fêmea, através de uma abertura semelhante a uma vagina. Durante o processo de acasalamento, que dura de 40 a 70 horas, a fêmea suga esperma e fluidos nutritivos, aproveitando a ocasião para se alimentar.

Quando ocorre a penetração, a parte membranosa do pênis (denominado pelos cientistas de gynosome) infla e cria inúmeros espinhos, que mantêm os dois insetos grudados.

A força do encontro é tamanha que, ao tentarem separar os dois, os pesquisadores acabaram arrancando o abdômen do tórax do macho, sem interferir na união entre os genitais.

Quatro espécies do inseto, pertencente ao gênero Neotrogla, foram encontradas em cavernas da Bahia, Minas Gerais e Tocantins.

A partir de agora, os cientistas pretendem estabelecer uma população saudável desses insetos em laboratório.

