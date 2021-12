Acessório usado no Pilates ajuda a combater a flacidez

Uma das maiores inimigas das mulheres é a flacidez. Um antidoto para combater esse verdadeiro terro feminino é a bosu. Bastante utilizado nas aulas de Pilates, o acessório que mais parece uma bola cortada ao meio, deixa os exercícios mais instáveis no momento em que são praticados. E é justamente essa instabilidade que exige mais dos músculos e os deixa mais firmes e durinhos.

A vantagem do acessório é que ele pode ser usado de ambos os lados, tanto no lado plano, quanto do oval. Para manter-se equilibrado sobre a bosu, o praticante precisa manter o foco, o equilíbrio e a concentração do centro de força do corpo (formado pelo abdome, quadril e lombar). E se deseja perder peso, além de mandar para a longe a flacidez, basta unir os exercícios localizados com a bosu com atividades aeróbicas, como caminhada, corrida, bicicleta, entre outros.

Em uma aula com duração de 60 minutos pode-se perder aproximadamente 800 calorias. Há quem afirme que 10 abdominais feitas na bosu correspondem a 42 abdominais realizadas sem o equipamento.

