Ação social realiza exames gratuitos no bairro de Periperi

Uma ação social promovida pelo Instituto Nacional de Amparo á Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), realizará atendimentos gratuitos no Bairro Mirantes de Periperi, com o intuito de incentivar a detecção do câncer de mama

Para participar basta comparecer com o RG, CPF e comprovante de residencia de 07 á 9 de maio, das 7h ás 17h na Rua Guarani, ao lado da 18ª CIPM.

O projeto disponibiliza mais de 100 atendimentos visando aumentar a conscientização das mulheres a importância da prevenção e do diagnostico precoce do câncer de mama, com palestras distribuição de cartilhas e realização de exames de mamografia digital totalmente gratuitos.

