Ação em Salvador oferece atendimentos gratuitos para diagnóstico de câncer

No próximo domingo, 24, os soteropolitanos terão a oportunidade de realizar exames gratuitos para diagnóstico do câncer. Um mutirão formado por médicos voluntários dos hospitais São Rafael (HSR) e Cárdio Pulmonar, além do Centro de Hematologia e Oncologia (Cehon) e de outras instituições de saúde, oferecerá mais de mil atendimentos gratuitos, das 8 às 13h, no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara. Com o lema 'Troque o Medo Por Esperança', a ação acontece simultaneamente em outras 41 cidades brasileiras.

Para participar, os interessados precisam levar um documento oficial com foto. No caso dos exames de mamografia e de preventivo, é imprescindível também a apresentação do Cartão do SUS e do comprovante de residência com cópias. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.

“O público passará por uma triagem para avaliação de casos suspeitos de câncer, dando ênfase em alterações na pele, no trato gastrointestinal, nos pulmões, na boca, na região ginecológica e na próstata. O objetivo é mostrar à população quais as formas de prevenção e detecção precoce do câncer, além de mostrar que sempre existe esperança de cura com o tratamento especializado”, explicou o oncologista do HSR e um dos coordenadores do evento, Cláudio Quadros.

O mutirão ainda contará com outras atividades, como testes rápidos de HIV, sífilis e glicemia, aferição de pressão arterial, exercícios físicos orientados por profissionais da área, cálculo de peso ideal e orientação nutricional. Haverá também uma unidade para doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea, aulas de Yoga, Zumba, FitDance, etc. Para as crianças presentes, haverá oficina de slime, piscina de bolinhas, pula-pula e sorteio de brindes. Em Salvador, o evento conta com o patrocínio da Oncologia D’Or.

Os casos de diagnóstico positivo para o câncer serão encaminhados para tratamento no Hospital Aristides Maltez, Hospital da Mulher e CICAN. A programação completa está disponível na internet.

adblock ativo