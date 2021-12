Academia de Salvador realiza aula gratuita no Parque da Cidade neste sábado

Será realizado neste sábado, 1º, um aulão em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. A Rede Alpha Fitness irá promover uma nova edição do "Alpha no Parque". A ação, que é gratuita, terá inicío a partir das 9h20, no Parque da Cidade.

Entre as atividades oferecidas estão as aulas de BootCamp, que é um tipo de modalidade inspirada em treinos do exército norte-americano e possui revezamento de exercícios resistidos, divididos em circuitos com poucos momentos de descansos. Por volta das 11h40, haverá o Alpha Puch, uma aula que envolve lutas e funcional.

