Abacate ajuda a aumentar o colesterol bom e diminuir o ruim

Um estudo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) comprova as propriedades do abacate. A fruta, que é famosa por seu alto teor calórico, se consumida em doses regulares, é tão boa para o organismo quanto o azeite extra virgem. Suas propriedades permitem aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim.

Uma grande ameaça para o colesterol é o estresse. Quando o organismo está com seus sintomas, a reação é consumir as reservas, inclusive o colesterol bom, o HDL. De acordo com as análises científicas, ingerir um abacate pequeno metade no almoço e metade no jantar- evita prejudicar o HDL.

Veja como o abacate é uma fruta poderosa: ela tem 485 miligramas em cada 100 gramas do fruto. Ou seja, o dobro da banana. O abacate também evita a câimbra pelo seu alto teor de potássio.

Além dessa substância, ele é rico em polifenóis, que ajuda a recuperar e a proteger as cartilagens das articulações. Torna-se assim um excelente complemento alimentar para os atletas.

adblock ativo