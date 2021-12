A TARDE TV estreia programa semanal de saúde

A partir desta segunda-feira, 26, A TARDE TV terá mais um programa: o Saúde&Vida. A jornalista do Grupo A TARDE Fabiana Mascarenhas receberá a cada semana um profissional da área de saúde para falar sobre temas de interesse da população.

"A ideia é sempre abordar um tema que não seja comum ou conhecido do grande público. Vamos buscar sempre um foco diferenciado dentro de cada assunto e apresentar novidades para os internautas", explica Fabiana, apresentadora e produtora do novo programa.

O programa terá duração de até 15 minutos e irá ao ar toda segunda-feira. "Já produzimos os programas Formato MP3, voltado para os talentos da música, e Cyber Cozinha, com receitas da culinária regional e mundial. O Saúde&Vida estreia para ocupar um espaço muito cobrado pelo internauta: o de vídeos com dicas para viver mais e melhor", afirma o editor-coordenador de A TARDE TV, Marcos Venâncio Machado.

Convidados - Nas duas primeiras edições, a jornalista recebe, respectivamente, o fisioterapeuta especializado em terapia manual Marcelino Lima e a oncologista Clarissa Mathias, uma das maiores referências em câncer de mama do País.

Marcelino Lima vai falar sobre a microfisioterapia, técnica de terapia manual francesa que desativa nas células a memória de traumas que causam doenças. Já a médica Clarissa Mathias vai abordar a mastectomia profilática, que é a retirada das mamas como forma de evitar um câncer no futuro.

"Vamos discutir quais as indicações desse procedimento, os riscos e as outras possíveis formas de prevenção do câncer de mama", diz Fabiana Mascarenhas. Além de temas de saúde em geral, uma vez por mês o programa abordará a saúde dos animais.

Para ter acesso aos programas produzidos em A TARDE TV, basta acessar www.atardetv.com.br. Comentários e sugestões de pauta podem ser enviados para o saudeevida@grupoatarde.com.br.

