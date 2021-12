A sexualidade e cuidar da saúde são tabus para o homem

O médico urologista, Geraldo Eduardo Faria, esteve em Salvador neste fim de semana para participar de evento promovido pela farmacêutica Eli Lilly sobre Hipogonadismo, Saúde Masculina e Sexualidade com médicos da região. Ele é diretor do Instituto de Urologia e Nefrologia de Rio Claro (SP), chefe do Departamento de Sexualidade Humana da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e membro titular da Academia Internacional de Sexologia Médica. Nesta entrevista, o especialista fala sobre os cuidados como a saúde masculina, afirmando que a discussão da sexualidade e de problemas urológicos associados ainda é um tabu para a maioria dos homens.



Quais as principais doenças que acometem o sexo masculino?

Considerando as doenças masculinas na esfera sexual, a disfunção erétil ocorre em média em 60% dos homens acima de 60 anos; seguido da ejaculação precoce, com 25%, e desejo sexual hipoativo com 5%.



Por que há ainda um preconceito do homem em procurar o médico? O que pode ser feito para mudar este quadro?

A discussão da sexualidade e de problemas urológicos associados ainda é um tabu para o homem. A aceitação que ele tem um problema relacionado à sexualidade e que necessita de tratamento vai contra o perfil do homem "garanhão", potente e "machão". O homem com problemas tem medo de ser mal visto e mal interpretado pelos amigos, pela mulher e pela sociedade.



É necessário uma mudança de comportamento...

Na verdade, é necessária uma mudança de costumes e pensamentos do que é "ser homem". O homem moderno precisa entender que é normal ter problemas de saúde urológicos; aliás é muito frequente depois de uma certa idade. E mais: entender que esses problemas têm tratamento e que o tratamento leva a uma melhor qualidade de vida.



A disfunção erétil atinge em média quantos homens no país? É um fator mais psicológico que físico?

A DE aumenta com a idade e varia de 40% da população masculina aos 40 anos chegando a mais de 65% da população após os 60 anos. A DE pode ser de causa orgânica, psicológica ou mista (as duas juntas), sendo que a causa orgânica e mista são as mais frequentes nos homens acima de 50 anos. Geralmente a causa orgânica é muito frequente, sendo que uma falha leva ao medo de falhar novamente, piorando o quadro com a associação da causa psicológica. A disfunção erétil de causa psicogênica, emocional é a mais frequente nos indivíduos jovens e frequentemente associada à ansiedade.



Todo homem precisa, depois de uma certa idade, fazer reposição hormonal?

Não. Nem todos os homens apresentam diminuição nos níveis hormonais com envelhecimento. Alguns estudos evidenciam que cerca de 15 a 25% dos homens podem apresentar diminuição dos níveis hormonais.



Em que casos a reposição hormonal é recomendada para os homens?

A indicação para tratamento deve ser feita de acordo com os sintomas que os pacientes apresentam, não estando indicado nos casos de pacientes sem sintomas. Os principais sintomas relacionados com diminuição na testosterona são diminuição da libido, da energia, humor deprimido, entre outros. Vale lembrar que existem diversas formas de reposição hormonal para o homem. Essas opções de tratamento devem ser avaliadas pelo médico e devem ser adequadas ao perfil de cada paciente. Hoje, temos disponíveis formulações injetáveis e solução de aplicação tópica. Esta última, de uso axilar, constitui-se em uma opção confortável, discreta e segura que rapidamente reconstitui os níveis normais de testosterona permitindo que o paciente prontamente restabeleça uma melhor qualidade de vida.



Quais os principais fatores de risco para o câncer de próstata?

O principal fator de risco é a idade. O histórico familiar também é importante, principalmente para aqueles com parentes de 1º grau comprometidos, que tem o dobro de risco dos que não apresentam histórico familiar. A etnia é outro fator relevante, sendo que a raça negra tem maior risco e os descendentes asiáticos menor risco. Histórico de tabagismo, dieta rica em gordura e obesidade completam a lista de fatores de risco.



No caso do tratamento do câncer de próstata, o que pode ser feito para que o homem procure o médico com antecedência e não abandone o tratamento?

O principal fator é o homem criar o hábito de se cuidar. Fazer o exame de toque e o PSA anualmente a partir dos 50 anos leva a um diagnóstico precoce, quando há maiores chances de cura. O tratamento nos casos iniciais é mais rápido, com menos sequelas e com maior efetividade. Com isso, há menor risco de abandono do tratamento com maior satisfação e qualidade de vida. Em casos da doença avançada, o tratamento é longo, sendo que a impotência é uma das principais sequelas. Assim, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, além do apoio e compreensão familiar, são fundamentais para uma maior adesão ao tratamento.



Poderia comentar sobre outras doenças negligenciadas como hipertensão e o diabetes?

Essas doenças têm papel fundamental nas causas orgânicas da DE. São doenças muito frequentes na população, muitas vezes mal tratadas e que não são relacionadas nem pela população e, às vezes, nem pelos médicos, à DE. Assim, o controle e tratamento adequado das mesmas, além de medidas como prevenção, controle de peso e alimentar, poderiam impactar na redução de casos de DE, levando a uma maior qualidade de vida da população.

