Com quase 5 milhões de inscritos no seu canal, Luba é considerado uma das estrelas do mundo dos digital influencers. E ele contou algumas coisas exclusivas para a gente do Quem Viu View: como foi sua visita ao Pelourinho, impressões sobre a Bahia, além de dar algumas novidades exclusivas para o seu canal.

Quem Viu View Youtuber Luba fala sobre visita ao Pelourinho

adblock ativo