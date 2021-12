Felipe Neto é um fenômeno na internet: dono de um dos maiores canais brasileiros do Youtube, ele conta com mais de 16 milhões de inscritos no seu canal na plataforma digital. Milhões esses que ele comemorou colorindo seu cabelo com as mais diferentes cores, e ele contou com exclusividade para gente como é o cuidado que ele tem com as "madeixas".

Da Redação Youtuber Felipe Neto explica como cuida do cabelo colorido

adblock ativo