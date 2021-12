Youtuber brasileiro vai gravar programa no Japão

Hiro, youtuber dono do canal Aqui Pode – a Vida no Japão, foi convidado para gravar um programa em uma emissora de TV japonesa. Pois é, a estrela da internet, que tem quase 800 mil inscritos em seu canal, já gravou alguns takes na província de Yamagata para o programa Diner with Me! da Tokyo MX2.

O programa com a participação de Hiro deverá ir ao ar no início de setembro.

