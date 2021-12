Youtuber brasileira deixa ilha do Caribe após furacão Irma

FOMOS EVACUADOS! 😭😭❤ Hoje, a força aérea Americana nos evacuou e acabamos de chegar em Puerto Rico. Ainda não sabemos quando irão nos evacuar daqui. Mas já estamos em segurança!!! 😭❤❤❤Ainda estou em choque. O trauma de todos esses dias foi MUITO grande e ainda não consigo falar muito. Os Brasileiros que estavam com a gente TAMBEM estavam na fila do aeroporto com a gente, só que foram separados da gente para uma outra fila, como não são cidadãos Americanos/Residentes permanentes. Eles iriam tentar acomodar todos que estavam la hoje! Estou tentando entrar em contato com eles e atualizo voces. Como eu disse, eu NÃO vou sossegar, até saber que TODOS nós estamos seguros. Demos NOSSO CARRO pra eles (único bem que acabou "sobrevivendo" ao furacão), caso não consigam serem evacuados hoje, para poderem se deslocar para o abrigo seguro da escola. O governo está novamente falando comigo e não vamos desistir. Eu tenho muito, mais MUITO que agradecer vocês. Eu não sei nem por onde começar no momento. Ainda estou em estado de choque. É tudo muito novo e surreal ainda. ❤ Eu amo vocês e todo apoio e ajuda que nos deram. Falta muito pouco e todos estarão de volta com suas famílias. Nossa família, é a MAIS forte do Brasil! 🙏🏼❤ Tenho TUDO gravado, do que aconteceu nesses dias. E quando assistirem.. saibam que VOCÊS estavam la com a gente, em oração. E se TODOS sobrevivemos ao PIOR furacão da HISTÓRIA do Atlântico..é porque tivemos MUITAS orações ao nosso lado nos protegendo. Tenho muita. Muita coisa pra atualizar vocês. Vou tomar um banho - depois de 1 semana sem banho - e volto assim que puder com atualizações. ❤❤

