Whindersson Nunes, que possui o canal com o maior número de inscritos do país, com quase 23 milhões de seguidores, é o número um da pesquisa do Google “Os influenciadores de 2017 - Quem brilha na tela dos brasileiros”, seguido por Rodrigo Faro, Lázaro Ramos e Taís Araújo.

Esta é a terceira edição do levantamento e, pela primeira vez, um criador de conteúdo do YouTube ocupa a primeira posição do ranking. Das 10 personalidades do ranking, outras quatro são criadores de conteúdo da plataforma digital: Flavia Calina, Julio Cocielo, Felipe Castanhari e Felipe Neto.

O estudo será apresentado nesta quarta-feira, 13, no Brandcast, em São Paulo. O evento reunirá estrelas do YouTube, anunciantes e executivos do mercado publicitário para fazer um panorama do consumo de vídeo no país e celebrar a influência da plataforma que se transformou em um fenômeno cultural onde todas as vozes são fortes.

Este ano, a pesquisa, realizada em parceria com o Instituto Provokers, estendeu a faixa etária dos entrevistados e passou a considerar a população entre 14 e 34 anos. Os resultados demonstram que o consumo de conteúdo no YouTube vai muito além dos jovens.

Adalberto Neto Whindersson influencia mais do que Lázaro Ramos e Taís Araújo

