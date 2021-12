Whindersson e Bianca fazem cobertura de show de 10 anos de Luan Santana

Os três dos principais digital stars do Brasil foram escalados para fazer a cobertura, pelo canal no YouTube do canal fechado Multishow, do show especial que vai comemorar os 10 anos de carreira do sertanejo Luan Santana.

Bianca Andrade será a responsável pelo pré-show. Já durante a apresentação do sertanejo, Bia recebe a amiga Thaynara OG. Whindersson Nunes, que já fez paródia de música de Luan, vai fazer a cobertura pós-show.

