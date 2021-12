Viih Tube lançará aplicativo

Viih Tube compartilhou com os seguidores que lançará seu próprio aplicativo. O lançamento oficial será no próximo dia 28 de janeiro e contará com uma live da Viih, a partir das 12h.

Os fãs que baixarem o app irão concorrer a vários prêmios exclusivos como: um jantar com a influencer, convite para a festa de 18 anos dela e muitos outros.

