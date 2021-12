Valentina Schulz estreará no cinema

Valentina Schulz se prepara para viver sua primeira experiência nas telonas, a influenciadora protagonizará o filme Diário de Uma Viagem, dirigido por Paula Kim. O filme será lançado só em 2019, mas já foi selecionado para o Festival de Cannes, na categoria melhor roteiro.

Aliás, a influenciadora só tem motivos para comemorar, desde sua participação no programa Masterchef Junior, da Band, seu engajamento nas redes sociais só tem crescido. O canal no YouTube que leva seu nome, já acumula mais de 600 mil inscritos e a página do Instagram tem quase 1 milhão de seguidores.

