Trio em nova plataforma

Victor Meyniel, Thaís Damaso e Ju de Paulla vão fazer a cobertura do Rock in Rio para uma plataforma Caiu nas Redes, criada especialmente para o evento. Além de entrevistarem o público e artistas que irão ao evento, o trio fará crítica dos shows por meio de memes e gifs, vídeos com brincadeiras, tuítes sobre os bastidores e mesa redonda, avaliando as performances, em 'live" do Facebook.

