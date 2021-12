Bianca Andrade (@bocarosablog) participou na tarde da última terça-feira (29) do lançamento da nova linha de maquiagem da Dailus e foi modelo para os pincéis do beauty artist, Fernando Torquatto (@eufernandotorquatto). Os dois foram os responsáveis por apresentar os novos produtos em um workshop, no Instituto Dailus, que rolou com a presença de 40 blogueiras.

Clarissa Marinho Torquatto maquia Boca Rosa para workshop

adblock ativo