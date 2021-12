Thaynara OG fará programa no canal do GNT no YouTube

“Ser Mulher é Kiu” é o nome do programa que Thaynara OG vai estrear, em breve, no canal do GNT no YouTube. A atração, que também terá pílulas na programação da TV, vai trazer vídeos com uma pegada mais girlpower.

O programa terá participações especiais. Uma delas será a da também youtuber Bianca Andrade.

