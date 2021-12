Teleton 2017 aposta em youtubers

Maisa Silva, Christian Figueiredo e Felipe Castanhari confirmaram suas presenças no Teleton 2017, que será transmitido pelo SBT no final de outubro. Mas as estrelas da internet ficarão responsáveis pela transmissão do Teleton+, que vai acontecer nas redes sociais.

Com o mote Teleton é Acreditar, a campanha deste ano terá a canção Trem Bala, interpretada por Ana Vilela, como a música tema de 2017.

