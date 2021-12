Tatá Estaniecki e Julio Cocielo irão compartilhar imagens do casamento com os fãs

Tatá Estaniecki confirmou que tanto a cerimônia religiosa de seu casamento com Julio Cocielo, como a lua de mel será compartilhada com os fãs.

Para o religioso, no entanto, os noivos contrataram uma equipe especializada no assunto, já para a lua de mel, as imagens serão feitas pelo próprio casal.

A noiva já confirmou que uma cerimônia será em março, enquanto a outra vai acontecer em abril.

adblock ativo