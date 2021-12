Sofia Oliveira fará show beneficente em Curitiba

A cantora-youtuber Sofia Oliveira fará um show beneficente no Hard Rock Café, em Curitiba (PR). A apresentação será em prol de Julinha, menina que Sofia conheceu durante uma visita a um hospital. Julinha nasceu com a síndrome do Intestino Curto. E, para sobreviver, precisa fazer um transplante fora do Brasil.

O show acontece no dia 22 deste mês.

