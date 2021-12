São Paulo vai comemorar o Dia do Blogueiro

O Estado de São Paulo passará a comemorar o Dia do Blogueiro a partir de 2018. Isso porque o governador Geraldo Alckmin promulgou um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa que institui o Dia do Blogueiro. Publicada no Diário Oficial, a decisão diz que a data deve ser comemorada anualmente no dia 7 de junho.

A filha do governador, inclusive, é uma blogueira de moda. Quem sabe essa iniciativa não inspire outros estados a ter um dia para comemorar essa profissão que vem ganhando cada vez mais destaque?

#FicaDica

