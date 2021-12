São João da Thay 2018

Devido ao sucesso do São João da Thay, em São Luís, evento promovido pela influenciadora digital Thaynara OG e que contou com as apresentações de Alcione, Preta Gil e Pabllo Vittar, os patrocinadores da festa já manifestaram interesse por um repeteco no próximo ano. Inclusive, uma grande cervejaria já procurou a moça para participar do arraial na capital maranhense.

