Rezendeevil vai lançar mais um livro

Pedro Rezende, o Rezendeevil, se prepara para lançar mais um livro. A produção será a quarta da carreira do youtuber-gamer, considerado um dos mais influentes do país. O tema, no entanto, ainda é mistério.

Em 2015, ele lançou o primeiro livro, o "Dois mundos, um herói: Uma aventura não oficial de Minecraft". Já no ano passado, o gamer lançou dois de uma vez só: "De volta ao jogo: Uma aventura não oficial de Minecraft" e "Jogada Final".

