Porta dos Fundos comemora cinco anos

O recém-inaugurado Youtube Space, na região portuária do Rio de Janeiro, foi o local escolhido pelo Porta dos Fundos para celebrar os cinco anos do canal. Além da presença dos atores do Porta, a festa, que é exclusiva para convidados, contará com famosos, como Tatá Werneck, Marcelo Adnet, Rodrigo Hilbert, Bela Gil e Camila Pitanga, entre outros.

